Radeon RX 6600 может задержаться до октября
Пока некоторые источники рассчитывают на появление видеокарт Radeon RX 6600 в текущем месяце, в предвкушении разглядывая фотографии коробки одноимённого изделия Gigabyte, инсайдер coreteks высказывает идею о задержке рыночного дебюта данной видеокарты до октября.
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Более того, источник утверждает, что видеокарты Radeon RX 6600 будут выпускаться в более скромных объёмах по сравнению с Radeon RX 6600 XT, и встретить их в продаже будет затруднительно. Выход годных кристаллов по 7-нм технологии достаточно высок, поэтому экономически AMD выгоднее продавать более дорогие Radeon RX 6600 XT.
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