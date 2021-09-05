Intel рассчитывает на собственный «эффект Zen» с будущими архитектурами
Сайту WCCFTech удалось просмотреть видеоинтервью генерального директора Intel Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger), и неизбежная при переработке такого материала в текст задержка подарила блогерам богатую пищу для воскресных новостей.
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Один из вопросов ведущего касался условного «момента Zen для Intel», который подразумевал бы появление процессорной архитектуры, способной вернуть компании былые позиции на рынке. Либо, по крайней мере, заметно оживить конкуренцию в сегменте процессоров.
Патрик Гелсингер не упустил возможности, чтобы рассказать о преимуществах гибридной архитектуры процессоров Alder Lake, которые выйдут на рынок осенью, но реальные надежды на прорыв глава Intel связывает с некими будущими архитектурами, которые пока не покидают стен лабораторий компании. По крайней мере, он обещает «драматический шаг вперёд» с точки зрения быстродействия примерно через два года.
В серверном сегменте Intel отыграться за упущенное через три или четыре года, поэтому и здесь ставки делаются на некие перспективные разработки. По крайней мере, глава Intel признаёт, что в серверном сегменте на протяжении определённого периода компания отставала от AMD. Возвращение утраченных позиций новый руководитель Intel считает одной из приоритетных задач.
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