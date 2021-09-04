Казалось бы, энтузиасты давно потеряли интерес к тестовому приложению 3DMark2001 SE, поскольку в базе данных HWBot для него зарегистрировано уже 7183 результата, и все возможные комбинации компонентов в этом тесте уже давно испытаны. И всё же, австралийский энтузиаст Bullant переворачивание календаря завершил не взглядом на чьё-то фото, а обновлением абсолютного мирового рекорда в этой дисциплине.

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Источник изображения: HWBot, Bullant

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Непосредственно видеокарта GeForce GTX 980 не подвергалась предельному разгону и сохранила штатную систему охлаждения, лишь её частоты были повышены до 1582/8360 МГц.

Источник изображения: HWBot, Bullant

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Зато центральный процессор Intel Core i9-11900K поколения Rocket Lake-S охлаждался жидким азотом, а потому смог под нагрузкой сохранить частоту 6809 МГц, но только при активности пяти ядер и пяти потоков. Всё это позволило набрать в тесте 227 830 баллов и занять первые места по всем категориям.