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Абсолютный рекорд 3DMark2001 SE неожиданно обновлён с использованием Intel Rocket Lake-S

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Казалось бы, энтузиасты давно потеряли интерес к тестовому приложению 3DMark2001 SE, поскольку в базе данных HWBot для него зарегистрировано уже 7183 результата, и все возможные комбинации компонентов в этом тесте уже давно испытаны. И всё же, австралийский энтузиаст Bullant переворачивание календаря завершил не взглядом на чьё-то фото, а обновлением абсолютного мирового рекорда в этой дисциплине.

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Источник изображения: HWBot, Bullant

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Непосредственно видеокарта GeForce GTX 980 не подвергалась предельному разгону и сохранила штатную систему охлаждения, лишь её частоты были повышены до 1582/8360 МГц.

Источник изображения: HWBot, Bullant

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Зато центральный процессор Intel Core i9-11900K поколения Rocket Lake-S охлаждался жидким азотом, а потому смог под нагрузкой сохранить частоту 6809 МГц, но только при активности пяти ядер и пяти потоков. Всё это позволило набрать в тесте 227 830 баллов и занять первые места по всем категориям.

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Теги

intel экстремальный разгон geforce gtx 980 rocket lake-s 3dmark2001 se
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Олекс Алекс
09:10
По графической производительности там действительно паритет, а по процессорной около 60% прирост. https://technical.city/ru/cpu/Ryzen-5-PRO-3400G-protiv-Ryzen-7-5700G
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Зеновий Радеонович
09:10
клован детектед.
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MriS
09:09
Везде, нафиг поделка на 3+3 ядра вообще нужна. Лох такое может купить. Нормальный проц среди зен2 всего один - 3300х
Выход Intel Alder Lake-S 12-го поколения и материнских плат на чипсете Z690 состоится 19 ноября
Зеновий Радеонович
09:08
где производительности 3600 не хватит, чудо?
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Hairy Dot
09:07
Норм мужик, не пойму чего все возмущаются..
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Nikoliasik
09:05
1.788в , ну это победа
Абсолютный рекорд 3DMark2001 SE неожиданно обновлён с использованием Intel Rocket Lake-S
MriS
09:03
Убери этот позор)) Производительность калл, че ему греться 😁 Тыкву из любого цп можно сделать и хвалиться температурой. Сколько Интел выбивает GF на 60 ваттах зацените, а потом муру такую выкладывайт...
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Степан Юдин
09:01
стейкай сколько хочешь могет в чем проблема ? я вот трон стейкаю прям на обычном кошельке процент 6,9 с возможностью ежедневного реинвестирования тоесть отправляю награду обратно в стейк .помимо всего...
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