Появились новые свидетельства двухчиповой компоновки ускорителей AMD Instinct MI200
Сложно сказать, насколько параноидальная секретность помогает NVIDIA удерживать 80% рынка игровых видеокарт, но вовлечение некоторых будущих продуктов конкурирующей AMD в проекты с открытым исходным кодом помогает нам заблаговременно о них узнавать. По крайней мере, на страницах GitHub разработчики уже активно делятся информацией о специфике отладки приложений, с которым будет работать ускоритель Instinct MI200, также известный под условным обозначением Aldebaran.
реклама
реклама
Особая процедура позволяет отдельно диагностировать проблемы с питанием у графических процессоров, состоящих из двух кристаллов. Поскольку MI200 упоминается в качестве примера, то можно не сомневаться, что он получит двухкристальную компоновку. Данное решение будет использовать вычислительную архитектуру CDNA 2 и применяться в серверном сегменте.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила