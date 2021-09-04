Сложно сказать, насколько параноидальная секретность помогает NVIDIA удерживать 80% рынка игровых видеокарт, но вовлечение некоторых будущих продуктов конкурирующей AMD в проекты с открытым исходным кодом помогает нам заблаговременно о них узнавать. По крайней мере, на страницах GitHub разработчики уже активно делятся информацией о специфике отладки приложений, с которым будет работать ускоритель Instinct MI200, также известный под условным обозначением Aldebaran.

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Источник изображения: GitHub

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Особая процедура позволяет отдельно диагностировать проблемы с питанием у графических процессоров, состоящих из двух кристаллов. Поскольку MI200 упоминается в качестве примера, то можно не сомневаться, что он получит двухкристальную компоновку. Данное решение будет использовать вычислительную архитектуру CDNA 2 и применяться в серверном сегменте.