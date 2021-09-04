Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Появились новые свидетельства двухчиповой компоновки ускорителей AMD Instinct MI200

Открытый исходный код – он слишком открытый.
+
Цены RTX 3060 пошли вниз с падением криптовалют
Еще одна дешевая 3060 в Ситилинке

Сложно сказать, насколько параноидальная секретность помогает NVIDIA удерживать 80% рынка игровых видеокарт, но вовлечение некоторых будущих продуктов конкурирующей AMD в проекты с открытым исходным кодом помогает нам заблаговременно о них узнавать. По крайней мере, на страницах GitHub разработчики уже активно делятся информацией о специфике отладки приложений, с которым будет работать ускоритель Instinct MI200, также известный под условным обозначением Aldebaran.

реклама

анонсы и реклама
RTX 3060 Ti - цена упада на порядок
3060 MSI Gaming дешево в Регарде
RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде
-12000р на RTX 3080 Gigabyte
Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде
3080 Ti 20Gb в XPERT.RU недорого
3070 и 3070 Ti почти даром в XPERT.RU

Источник изображения: GitHub

реклама

Особая процедура позволяет отдельно диагностировать проблемы с питанием у графических процессоров, состоящих из двух кристаллов. Поскольку MI200 упоминается в качестве примера, то можно не сомневаться, что он получит двухкристальную компоновку. Данное решение будет использовать вычислительную архитектуру CDNA 2 и применяться в серверном сегменте.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd gpgpu cdna 2 instinct mi200 aldebaran
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Правительство Японии способно одобрить сделку Western Digital и Kioxia
+
Абсолютный рекорд 3DMark2001 SE неожиданно обновлён с использованием Intel Rocket Lake-S
+
Появились новые свидетельства двухчиповой компоновки ускорителей AMD Instinct MI200
+
Процессоры AMD семейства Rembrandt могут дебютировать в январе
8
В продажу поступил компактный смартфон OSCAL C20 по цене $50
3
Конфликт властей и китайских работодателей может вызвать у сотрудников трудоголическую ломку
9
Tesla за $25 000 изначально сможет обходиться без руля и педалей
14
Radeon RX 6600 в исполнении Gigabyte получит 8 Гбайт памяти и три вентилятора
5

Интересные материалы

Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: август 2021
30 августа 2021 22
Проект компактного Ultra-overclocking SFFPC с процессором AMD Ryzen 5 4650G и Radeon Vega 7: подобно герою PX-0
26 августа 2021 36
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 6600 XT на примере модели Sapphire Pulse
25 августа 2021 42
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3070 Ti GamingPro
23 августа 2021 21
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
3 сентября 2021 36

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

10 неплохих стратегий последних 10 лет, которые вы скорее всего пропустили
14
Покупка инженерного образца процессора Intel это лотерея
46
Деньги вперед: главные игры первой половины сентября 2021 года
14
Пожизненная лицензия на Windows 10 менее чем за 1 000 рублей на первой распродаже осени
Битва процессоров: Core i7-10700F VS Ryzen 7 3700X в связке с видеокартой GeForce RTX 2080 Super
36
Считаем видеокарты по осени
6
Вспоминаем Wolfenstein II: The New Colossus. Часть вторая. Америка свободна
3
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3060 StormX OC (PA-RTX3060 StormX OC 12G)
+

Сейчас обсуждают

Степан Юдин
08:58
поэтому я доверяю только битку.
Виталик Бутерин хочет прекратить майнинг Dogecoin и перевести его на протокол Ethereum 2.0
Зеновий Радеонович
08:53
Прям неимоверно греются. http://i.piccy.info/i9/fb1b806387a04800cf558e5263cd47f0/1630734777/283616/1440817/5.jpg
Выход Intel Alder Lake-S 12-го поколения и материнских плат на чипсете Z690 состоится 19 ноября
666MAXIMUS999
08:51
Чувствуешь разницу?
Процессоры AMD семейства Rembrandt могут дебютировать в январе
666MAXIMUS999
08:47
От FX никогда небыло никаких производных и быть не может, это совершенно разные ветки, даже на разных соккетах. У APU был соккет FM. Bristol Ridge на AM4 выпускался на 28нм.
Процессоры AMD семейства Rembrandt могут дебютировать в январе
Зеновий Радеонович
08:46
где-то взгрустнул менеджер...
Добыча Chia Coin полностью потеряла целесообразность, а майнеры продают б/у SSD под видом новых
Vladimir Zateev
08:44
Херня. Друг у друга покупают. За фантики. Все это реклама пиар и развод для ньюслент. Сцуки спекулянты надувают пузыри
Цифровое фото собаки породы Сиба-ину с криптовалюты Догикоин продали за 47 400 000 долларов
MriS
08:38
Лучше подождать начало обычных камней, тогда цена на К упадет.
Выход Intel Alder Lake-S 12-го поколения и материнских плат на чипсете Z690 состоится 19 ноября
Зеновий Радеонович
08:36
PS5 надо покупать где-то через год-полтора. До тех ни новых игр, ни патчей для старых.
Обновление Horizon Zero Dawn для PS5 позволяет играть в разрешении 4k с частотой 60 к/с
Зеновий Радеонович
08:35
так если не отличаются, берешь 3400 и все.
Процессоры AMD семейства Rembrandt могут дебютировать в январе
MriS
08:34
Поддержку Windows365 бы ещё завезли.
Поддержка приложений Android может появиться и на консолях Xbox
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем