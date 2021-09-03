Агентство Reuters описывает новую проблему китайского рынка труда. Местные власти и окрепшие профсоюзы признают складывавшуюся годами практику регулярной сверхурочной работы порочной и подлежащей искоренению. Существует даже числовое обозначение режима работы сотрудников многих китайских компаний – «996». Это значит, что они обычно работают с девяти утра до девяти вечера шесть дней в неделю, с единственным выходным.

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Источник изображения: Reuters

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По крайней мере, разработчик популярного приложения TikTok, компания ByteDance, до сих пор практиковала такой режим работы каждую вторую неделю месяца. Надо сказать, что труд персонала при этом оплачивался пропорционально – за работу в выходные полагалась стопроцентная надбавка, за работу в праздники выплачивалась тройная ставка. Как только обеспокоенные нарушением прав трудящихся власти стали склонять компании к исключению сверхурочной работы на регулярной основе, доходы китайцев начали снижаться.

Например, перешедшие на стандартную пятидневку сотрудники ByteDance обнаружили, что августовское вознаграждение за работу уменьшилось на 17% от обычного уровня. Пойдут ли компании на предоставление денежных компенсаций за вынужденное сокращение рабочего времени, пока сказать сложно, но данные изменения уже стали причиной активного обсуждения в социальных сетях Китая.