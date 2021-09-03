Tesla за $25 000 изначально сможет обходиться без руля и педалей
Ещё год назад Илон Маск (Elon Musk) пообещал, что в течение трёх лет Tesla выведет на рынок новую компактную модель электромобиля стоимостью не более $25 000 в базовой версии. Позже этому проекту приписывались черты компактного хэтчбека для Европы, но модель имеет все шансы быть разработанной китайским дизайн-центром Tesla, здесь же её наверняка начнут производить. Теперь Electrek отмечает, что во время своего обращения к сотрудникам Tesla Илон Маск признался в намерениях вывести на рынок электромобиль стоимостью $25 000 в 2023 году.
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О том, что машина будет наделена автопилотом, сообщалось ещё год назад, но на этой неделе Маск начал заигрывать с аудиторией, задав сотрудникам компании вопрос о необходимости сохранить в салоне привычные органы управления в виде руля и педалей. Учитывая намерения Tesla вывести такой электромобиль на рынок в 2023 году, рассчитывать на одобрение столь кардинальных изменений в «интерфейсе» со стороны регулирующих органов было бы наивно. В то же время, такие заявления главы Tesla добавляют интриги процессу ожидания новинки.
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