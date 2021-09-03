В продажу поступил компактный смартфон OSCAL C20 по цене $50
В конце августа 2021 года компания OSCAL представила свой первый планшетный компьютер Pad 8, а теперь она выходит на рынок смартфонов. Бренд запускает модель OSCAL C20, которая представляет бюджетный ценовой сегмента. Первые покупатели смогут приобрести новинку со скидкой 50%.
OSCAL C20 отличается дизайном основной камеры в стиле iPhone 12 Pro. Задняя часть имеет матовое покрытие, за счёт которого смартфон приятно держать в руке. Габаритные размеры корпуса составляют 155,4 X 73,3 x 9,75 мм, а весит новинка 152 грамма. Покупателям модель предлагается в расцветках Apple Green, Midnight Black, Lavender Purple и Airy Blue.
Смартфон получил 6,088-дюймовую панель формата HD+ с небольшим каплевидным вырезом под 2-мегапиксельную фронтальную камеру. Экран занимает примерно 85% лицевой стороны устройства. Аккумулятор ёмкость 3380 мА*ч обеспечивает до 16 дней работы в режиме ожидания. Смотреть видео можно 5 часов без остановки, слушать музыку – 24 часа, листать страницы в браузере – 8 часов, а играть – 4 часа.
В основу OSCAL C20 положен мобильный процессор Unisoc SC7731E. Однокристальная система имеет четыре ядра. По сравнению с конкурентами по ценовому сегменту она на 20% производительнее и потребляет на 30% меньше энергии.
Чипсет дополняется 1 ГБ оперативной памяти. Этого будет достаточно, поскольку работает смартфон под управлением операционной системы Android 11 Go Edition. Новинка оснащается 32 ГБ встроенной памяти и поддерживает карты максимальным объёмом 128 ГБ (microSD).
На тыльной панели установлена пара 5-мегапиксельных оптических модулей для нетребовательных пользователей. Ранее упомянутая фронтальная камера на 2 Мп поддерживает технологию распознавания лиц Face Unlock. Сканера отпечатков пальцев в смартфоне нет.
OSCAL C20 уже поступил в продажу. Рекомендованная производителем стоимость смартфона составила 100 долларов. Но первые пользователи смогут купить OSCAL C20 лишь за 50 долларов. Специальное предложение действует по 15 сентября 2021 года.
В конце текущего месяца в ассортименте бренда появится продвинутый вариант новинки. Версия Pro получит более производительную начинку и сможет похвастаться поддержкой сотовых сетей четвёртого поколения.
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