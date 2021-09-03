Radeon RX 6600 в исполнении Gigabyte получит 8 Гбайт памяти и три вентилятора
Сохраняется вероятность того, что к концу сентября будут представлены видеокарты Radeon RX 6600, уступающие Radeon RX 6600 XT в количестве активных потоковых процессоров, как минимум. Ресурс VideoCardz уже раздобыл подготовленные производителем для публикации на собственном сайте изображения видеокарты Radeon RX 6600 в исполнении Gigabyte.
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Конкретная модель относится к серии Eagle, достаточно короткая печатная плата сочетается с длинным радиатором и тремя вентиляторами, обдувающими его. Крайний вентилятор уже не перекрывается печатной платой, поэтому в укрепляющей пластине над ним сделано дополнительное отверстие для циркуляции воздуха.
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Видеокарта снабжена одним восьмиконтактным разъёмом дополнительного питания. На задней панели предусмотрено по два выхода HDMI и DisplayPort. Частоты видеокарты не уточняются, но изображение упаковки хотя бы позволяет говорить о наличии у неё восьми гигабайт памяти.
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