Издание Bloomberg, которое сегодняшний день посвятило не традиционному переворачиванию календаря и созерцанию костров рябин, а сосредоточилось на обсуждении актуальных проблем отрасли, поделилось некоторыми высказываниями представителей Toshiba – эта японская компания поставляет на рынок силовые электронные компоненты, которые оказались в дефиците не только в автомобильной отрасли.

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Источник изображения: Sony

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Как отмечает источник, нехватка силовой электроники ударила и по производителям игровых консолей. По словам руководителя профильного подразделения Toshiba, дефицит полупроводниковых компонентов будет сохраняться до сентября следующего года, а в отдельных случаях и до начала 2023 года. Toshiba намеревается вложить $545 млн до марта 2024 года в расширение собственных производственных мощностей, у компании может появиться новое предприятие по выпуску силовой электроники.

Пока же Toshiba приходится отказывать многим клиентам в полном удовлетворении их потребностей, и производители игровых консолей оказались в числе тех, кого Toshiba могла обделить вниманием сильнее всего. Им и производителям автомобильных комплектующих сложно найти альтернативу компонентам Toshiba, поскольку смена дизайна изделий влечёт долгую и дорогую повторную сертификацию продукции, поэтому «партнёры поневоле» лишь рассчитывают на добрую волю друг друга.