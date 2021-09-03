AMD Ryzen 3 5300G на частоте 5550 МГц занял второе место в GPUPI for CPU 1B
Американский энтузиаст Splave в своём новом эксперименте использовал относительно новый и перспективный процессор – гибридную модель AMD Ryzen 3 5300G семейства Cezanne, которая в его руках покорила частоту 5550 МГц при активности четырёх ядер и восьми потоков.
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В тесте GPUPI for CPU 1B система на базе данного процессора заняла второе место среди всех моделей с четырьмя ядрами, результат составил 2 минуты 2,419 секунды. До важной отметки в две минуты американский оверклокер недотянул совсем чуть-чуть, но лучший результат рейтинга всё равно начинается с одной минуты и 59 секунд.
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