Американский энтузиаст Splave в своём новом эксперименте использовал относительно новый и перспективный процессор – гибридную модель AMD Ryzen 3 5300G семейства Cezanne, которая в его руках покорила частоту 5550 МГц при активности четырёх ядер и восьми потоков.

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Источник изображения: HWBot, Splave

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В тесте GPUPI for CPU 1B система на базе данного процессора заняла второе место среди всех моделей с четырьмя ядрами, результат составил 2 минуты 2,419 секунды. До важной отметки в две минуты американский оверклокер недотянул совсем чуть-чуть, но лучший результат рейтинга всё равно начинается с одной минуты и 59 секунд.