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Broadcom призналась в умышленном ограничении поставок компонентов

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Квартальный отчёт Broadcom выявил необычную тенденцию – этот разработчик полупроводниковых компонентов для телекоммуникационного сектора признался, что во втором квартале умышленно ограничивал объёмы поставок продукции, не отгружая весь имеющийся товар клиентам.

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Источник изображения: AnandTech

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По мнению главы компании, подобное решение позволит сгладить колебания предложения в будущем. При этом данная тактика сдерживает рост выручки Broadcom в настоящем. В прошлом квартале она увеличилась всего на 16%, хотя многие конкуренты компании в данном периоде зарегистрировали гораздо больший прирост финансовых показателей.

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аналитика полупроводники дефицит broadcom
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