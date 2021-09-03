Любое течение пандемии не снизит спрос на серверное оборудование
Квартальный отчёт HPE, специализирующейся на поставках серверного оборудования, показал, что выручка оказалась чуть ниже ожиданий – на уровне $6,9 млрд. Прибыль компании достигла $623 млн. Как признался в интервью Barron’s генеральный директор HPE Антонио Нери (Antonio Neri), дальнейшее течение пандемии вряд ли коренным образом изменит спрос на серверное оборудование.
реклама
реклама
Клиенты HPE, по словам главы компании, успели подстроиться под новые условия работы. Возвращение сотрудников в офисы потребует обновления серверной инфраструктуры. Сохранение гибридной или удалённой работы тоже не оставит производителя серверов без новых заказов. Спрос будет стабильным при любом сценарии распространения коронавирусной инфекции.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила