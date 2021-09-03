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Любое течение пандемии не снизит спрос на серверное оборудование

Так считают представители HPE – одного из крупных производителей.
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Квартальный отчёт HPE, специализирующейся на поставках серверного оборудования, показал, что выручка оказалась чуть ниже ожиданий – на уровне $6,9 млрд. Прибыль компании достигла $623 млн. Как признался в интервью Barron’s генеральный директор HPE Антонио Нери (Antonio Neri), дальнейшее течение пандемии вряд ли коренным образом изменит спрос на серверное оборудование.

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Источник изображения: HPE

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Клиенты HPE, по словам главы компании, успели подстроиться под новые условия работы. Возвращение сотрудников в офисы потребует обновления серверной инфраструктуры. Сохранение гибридной или удалённой работы тоже не оставит производителя серверов без новых заказов. Спрос будет стабильным при любом сценарии распространения коронавирусной инфекции.

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