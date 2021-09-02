Ёмкость рынка видеокарт в минувшем квартале выросла почти в три раза
Как гласит свежий отчёт Jon Peddie Research, во втором квартале по всему миру было отгружено дискретных видеокарт на общую сумму $11,8 млрд, что на 179% больше, чем годом ранее. В натуральных показателях объёмы поставок видеокарт выросли гораздо скромнее, на 13,4% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года, примерно до 11 млн штук.
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В первом квартале этого года было отгружено 12 млн видеокарт, но указанное последовательное снижение в целом типично для сезона. В среднем за последние десять лет сезонное снижение поставок достигало 9,7%, поэтому нынешние 2,9% выглядят гораздо меньшей просадкой.
В прошлом году оборот рынка видеокарт достиг $29 млрд. По прогнозам экспертов Jon Peddie Research, к 2023 году он увеличится до $44,1 млрд. Не стоит объяснять всю эту динамику только активностью майнеров – следует помнить, что в следующем полугодии на рынок дискретных игровых видеокарт вернётся компания Intel.
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