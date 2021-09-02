Обещание начать рассылку бесплатных креплений под LGA 1700 будущим владельцам систем на основе процессоров Intel Alder Lake-S с середины октября не помешало Noctua предоставить их на тестирование ресурсу eTeknix, который с радостью поделился фотографией упаковки комплекта и входящей в его состав аннотацией.

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Источник изображения: Twitter, eTeknix

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Noctua поясняет, что расстояние между плоскостью подошвы радиатора и материнской платы у платформы LGA 1700 отличается от предшественниц, а потому владельцы кулеров данной марки должны дополнительно сверятся со списком совместимых материнских плат на сайте производителя. В принципе, подобная рекомендация существовала и раньше, просто при смене конструктивного исполнения процессора она обретает дополнительную актуальность.