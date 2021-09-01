Производители видеокарт ничего не слышали об AMD Radeon RX 6900 XTX
Сегодня тень знаний определённо снизила активность информационных источников, но популярный ресурс VideoCardz ещё вчера со страниц Twitter скромно заявил, что обсуждавшаяся накануне видеокарта AMD Radeon RX 6900 XTX может оказаться вымыслом, поскольку один из производителей видеокарт никогда о подобном изделии не слышал.
реклама
реклама
Конечно, это вовсе не означает, что в исполнении какого-то другого партнёра AMD такая видеокарта точно не появится. Просто вряд ли это будет официальное изделие, доступное для выпуска всем партнёрам компании. И вообще, Radeon RX 6900 XTX может оказаться очередным плодом фальсификации.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила