Сегодня тень знаний определённо снизила активность информационных источников, но популярный ресурс VideoCardz ещё вчера со страниц Twitter скромно заявил, что обсуждавшаяся накануне видеокарта AMD Radeon RX 6900 XTX может оказаться вымыслом, поскольку один из производителей видеокарт никогда о подобном изделии не слышал.

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Источник изображения: Twitter, VideoCardz

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Конечно, это вовсе не означает, что в исполнении какого-то другого партнёра AMD такая видеокарта точно не появится. Просто вряд ли это будет официальное изделие, доступное для выпуска всем партнёрам компании. И вообще, Radeon RX 6900 XTX может оказаться очередным плодом фальсификации.