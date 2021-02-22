Intel не теряет надежды выпустить новые драйверы для процессоров Kaby Lake-G
Для компании Intel выпуск процессоров Kaby Lake-G был экспериментом техническим и социальным, поскольку компании пришлось интегрировать на одной подложке кристалл с вычислительными ядрами собственной разработки и дискретную графику AMD Radeon RX Vega M. Драйверы для последней разрабатывали специалисты AMD, поэтому в вопросе поддержания актуальности платформы Intel в данном случае зависела от конкурента.
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Ещё в декабре прошлого года на страницах форума Intel один из модераторов сообщества заявил, что драйвер для процессоров Kaby Lake-G с графикой AMD Radeon RX Vega M GL/GH будет обновлён в первом квартале 2021 года.
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Март скоро начнётся и пролетит незаметно. Интересно, смогут ли владельцы процессоров Kaby Lake-G получить актуальные драйверы, если учесть, что и на более активном этапе жизненного цикла этих чипов дела в этой сфере обстояли не очень хорошо?
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