В одной из конфигураций ускоритель вычислений AMD Radeon Instinct MI200 получит 110 исполнительных блоков
До начала четвёртого квартала осталось меньше месяца, поэтому подготовка AMD к выпуску первого ускорителя вычислений с архитектурой CDNA 2 становится всё более очевидной. Популярный ресурс VideoCardz со ссылкой на записи в открытых репозиториях сообщает, что некий ускоритель вычислений AMD с обозначением GFX90A_110 уже прописался в программном коде.
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Число 110 в данном случае может указывать на количество исполнительных блоков. Если учесть, что Radeon Instinct MI200 должен иметь двухкристальную компоновку, то на каждом кристалле расположится по 64 исполнительных блока, а в конкретной конфигурации AMD могла отключить по 14 блоков на каждом кристалле. В итоге получился ускоритель с 110 исполнительными блоками. В исполнении OAM для серверного применения такие ускорители будут оснащаться 23 Гбайт памяти типа HBM2E.
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