Xiaomi официально учредила подразделение, которое займётся разработкой электромобилей
Ещё в марте китайский производитель потребительской электроники Xiaomi объявил о намерениях заняться разработкой электромобилей и вложить в этот бизнес до $10 млрд до конца десятилетия. Теперь, как отмечает CNBC, профильное подразделение Xiaomi EV зарегистрировано официально, численность его штата достигнет 300 человек, а возглавит бизнес сам основатель Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun).
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За последние пять месяцев, как отмечает глава компании, профильное подразделение уже проделало много работы и наладило контакты с потенциальными промышленными партнёрами. Когда появится первый серийный электромобиль марки, пока не уточняется, но компании уже принадлежит стартап Deepmotion, специализирующийся на технологиях автопилота, поэтому можно предположить, что транспортные средства Xiaomi смогут передвигаться без вмешательства человека.
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