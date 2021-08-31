Робомобили – не единственное поле для демонстрации амбиций среди бывалых автопроизводителей и молодых компаний. Как отмечает Electrek, на отраслевом мероприятии в Чэнду китайская компания Xpeng Motors продемонстрировала прототип летательного аппарата Voyager X2, который способен поднимать в воздух до двух человек, обеспечивая продолжительность полёта около 35 минут.

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Источник изображения: Electrek

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Технические характеристики летательного аппарата также позволяют подниматься на высоту до одного километра – для электролётов это не самая распространённая возможность. Предельная скорость полёта составляет 130 км/ч. Компания Xpeng работает над созданием системы управления, которая сможет автоматически перемещать летательный аппарат в заданную точку пространства. В этом случае присутствие пилота на борту (в какой-то перспективе) не потребуется, и плату за перелёт можно будет брать уже с двух пассажиров, а не одного. Масса летательного аппарата с учётом батареи достигает 400 кг, хотя сам корпус электролёта выполнен из лёгкого углеволокна.