Отчёт TrendForce по рынку контрактных услуг в полупроводниковой отрасли напомнил, что TSMC является лидером сегмента с долей 52,9 %. При этом во втором квартале компания увеличила свою выручку на умеренные 3,1% до $13,3 млрд, хотя более мелкие конкуренты вовсю использовали возможности повышения цен для наращивания выручки более быстрыми темпами. UMC последовательно увеличила выручку на 8,5%, а китайская SMIC – сразу на 21,8%, хотя её $1,34 млрд по итогам квартала всё равно не поднимают позицию выше пятого места.

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Источник изображения: TrendForce

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Авторы прогноза считают, что в третьем квартале совокупная выручка десяти лидеров рынка вырастет сильнее, чем на 6,2%, наблюдавшиеся во втором квартале. Этому будет способствовать рост цен на услуги компаний, занимающихся контрактным производством чипов. Дефицит усугубится тем, что подрядчики стараются в первую очередь обслужить автопром, а мощностей для нужд всей остальной промышленности остаётся всё меньше. Выручка в отрасли растёт непрерывно уже восемь кварталов подряд, в прошлом она достигла $24,4 млрд.