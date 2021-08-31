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Intel Core i9-11900K на частоте 7060 МГц занял третье место в SuperPI 32M

При активности трёх ядер.
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Немецкий энтузиаст CENS сегодня продолжил эксперименты по экстремальному разгону процессора Intel Core i9-11900K, но сосредоточился на дисциплинах, не требующих обязательной активности всех ядер. По крайней мере, в SuperPI 32M ему хватило трёх активных ядер для обновления «бронзового рекорда» в этой категории.

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Источник изображения: HWBot, CENS

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Третий результат в абсолютном рейтинге соответствует 3 минутам 40,532 секунды. В модельном зачёте он занимает второе место.

Источник изображения: HWBot, CENS

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Процессор Core i9-11900K на частоте 7060 МГц под жидким азотом смог сохранить активность трёх ядер. Автор эксперимента утверждает, что напряжение питания было повышено до 1,72 В, а потому ещё остаётся запас для дальнейшего улучшения результатов. Операционная система также подверглась тонкой настройке при помощи единомышленников немецкого оверклокера.

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intel экстремальный разгон superpi core i9-11900k
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