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AMD Radeon RX 6900 XTX вновь мелькнул в новостях

Теперь такая видеокарта может стать официальным членом семейства.
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Оснащённая необслуживаемой системой охлаждения видеокарта Radeon RX 6900 XT с повышенными частотами успела в некоторых ситуациях примерить на себя неофициальный суффикс «XTX», но один из инсайдеров отмечает, что такой член модельного ряда видеокарт AMD может вскоре легализоваться.

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Источник изображения: Twitter, CyberPunkCat

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Насколько свеж и актуален приведённый на снимке слайд презентации, не уточняется. Можно судить о том, что по уровню быстродействия Radeon RX 6900 XTX будет быстрее обычного Radeon RX 6900 XT примерно на 8%, а память GDDR6 с повышенной на 13% пропускной способностью тоже будет отличать новинку от предшественника. Если предположить, что количество потоковых процессоров видеочипа не увеличится, то прирост производительности может достигаться за счёт увеличения предельной частоты до 2435 МГц.

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