Многие клиенты TSMC, если верить китайской прессе, были шокированы недавним решением компании поднять цены на свои услуги сразу на 20 %. Подобный прирост неизбежно скажется на стоимости конечной продукции. Сайт DigiTimes сообщает, что TSMC пытается хотя бы частично нивелировать рост затрат, начав переговоры с поставщиками оборудования и материалов о снижении закупочных цен на 15%.

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Источник изображения: DigiTimes

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Правда, сроки существующих контрактов подразумевают, что если о снижении цен и удастся договориться, то не ранее начала следующего года, поэтому в краткосрочном периоде данная инициатива ничего особо не изменит. Для TSMC снижение расходов на закупку оборудования было бы благоприятным фактором, поскольку компании в ближайшие три года предстоит потратить $100 млрд на расширение производства и освоение новых литографических технологий.