Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Team Group продемонстрирует возможности памяти типа DDR5 в конце сентября

Интересно, как далёк от этого момента анонс процессоров Intel Alder Lake-S?
+
Цены RTX 3060 пошли вниз с падением криптовалют
Еще одна дешевая 3060 в Ситилинке
Топовая 3070 Ti супердешево, смотри

Производители модулей памяти с энтузиазмом готовятся к выходу первой настольной платформы, обеспечивающей поддержку DDR5 – этой осенью на рынке должны появиться процессоры Intel Alder Lake-S в исполнении LGA 1700, совместимые материнские платы и собственно модули памяти типа DDR5. Компания Team Group уже анонсировала мероприятие, намеченное на 23 сентября, в ходе которого обещает рассказать о памяти типа DDR5.

реклама

анонсы и реклама
RTX 3060 Ti - цена упада на порядок
RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде
-12000р на RTX 3080 Gigabyte
Слив 9700K за копейки со скидкой 19%
Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде
3080 Ti 20Gb в XPERT.RU недорого
3070 и 3070 Ti почти даром в XPERT.RU
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза

Источник изображения: Team Group

реклама

В ходе трансляции представители марки обещают рассказать об особенностях разгона DDR5. Насколько это повествование будет близко к практическим экспериментам, пока судить сложно, но одновременно Team Group собирается разыграть среди подписчиков ценные призы. Главным можно считать игровой компьютер стоимостью $3500, а также особое издание игровой консоли Nintendo Switch. Твердотельные накопители, набор памяти, пара игровых мониторов, мыши и клавиатура дополняют внушительный список призов.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

intel ddr5 alder lake-s lga 1700 team group
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Team Group продемонстрирует возможности памяти типа DDR5 в конце сентября
+
AMD Ryzen 9 5900X обновил рекорд HWBot X265 4K с четырьмя модулями памяти
+
Intel Core i9-11900K отличился в Geekbench3 Multi Core на частоте 6733 МГц
3
В этом полугодии ноутбуки будут дорожать
+
Следить за безопасностью автоматических маршруток Toyota будут сразу два оператора
1
Флагманский AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX засветился в экзотическом бенчмарке
9

Интересные материалы

Проект компактного Ultra-overclocking SFFPC с процессором AMD Ryzen 5 4650G и Radeon Vega 7: подобно герою PX-0
26 августа 2021 35
Обзор видеокарты Palit GeForce RTX 3060 Ti Dual OC
17 августа 2021 32
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 6600 XT на примере модели Sapphire Pulse
25 августа 2021 42
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 580
18 августа 2021 24
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3070 Ti GamingPro
23 августа 2021 21
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Gladiator Duo
17 августа 2021 22

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему у процессоров AMD максимальное количество ядер больше, чем у процессоров Intel
95
10 простых и полезных советов по установке и настройке Windows 10 в 2021 году
10
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 20 тысяч рублей: август 2021
18
Как добрый дядюшка Хуанг навязал геймерам RTX
173
Игровой компьютер до 50 тысяч рублей: август 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
8
Время покупать ПО для учёбы: Windows 10 за $6.25, MS Office за $23 и полезные утилиты со скидкой 90%
Что такое Биткоин простыми словами
16
Какие комплектующие можно покупать на вторичном рынке, а какие лучше не надо
50
В ожидании DDR5 или каким будет NextGen
4
Вспоминаем Wolfenstein II: The New Colossus. Часть первая. Гитлер жив
6

Сейчас обсуждают

wwr222
08:27
Намного хуже предыдущей.Попытка сопли выдавить.Хуже только последнее недоразумение.Ее даже пройти сил не хватило
Вспоминаем Wolfenstein II: The New Colossus. Часть первая. Гитлер жив
Вячеслав Долгополов
08:25
при том что они и дауны подобные тебе сразу лезут в комменты с обосранными штанами) еще твой парень дегенерат79 куда то пропал)
Российские модули МКС в критическом положении – трещины появились в нескольких отсеках и расширяются
Yuri Myakotin
08:24
Запомни раз и навсегда. НИКТО не вправе решать ЗА человека, как ему жить и каким становиться. Вне зависимости от возраста, пола etc.
Китайским детям теперь можно играть в видеоигры не больше трёх часов в неделю
Lamerusha Lat
08:23
Мировые, может, и выросли, только что нам с того? Намекают на глобальный отказ от углеводородов? Пусть закатают губы.
В первом полугодии 2021 года мировые продажи электромобилей выросли на 160%
Вячеслав Долгополов
08:21
хохлоблять ты что здесь потерял?)
В России хотят заняться регулированием рекомендательных алгоритмов соцсетей и видеосервисов
t-dirt
08:19
хоти.
EA Motive приглашает на просмотр прямой трансляции, посвящённой разработке ремейка Dead Space
Дмитрий
08:16
уже у амд аналог у интола тоже будет аналог.
Как добрый дядюшка Хуанг навязал геймерам RTX
Дмитрий
08:13
Вот сколько лет боксы и плойки делают с 2000 годов. и всегда у бокса внутри всё идеально и почти нет притензий. да и выглядит внутри куда лучше. сони же вечно экономит а потом фэйлится.
Блогер выяснил причину уменьшение веса PlayStation 5 новой ревизии
t-dirt
08:11
ну естественно, чем больше майнеров - тем сложнее добыча и ниже доход. это даже я - не сведущий в сути этой пирамиды понял.
Доходы майнеров продолжают снижаться, а вложения в GeForce RTX 3080 можно вернуть за 13 месяцев
x.7
08:09
На 512 гигах можно будет майнить в рам диске. Мало того, что видюха будет себя отбивать, так еще и оператива. Ну и проц тоже можно нагрузить. Я где-то 30-40% 11400 отбить успел, пока вовнеро не накрыл...
В ожидании DDR5 или каким будет NextGen
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем