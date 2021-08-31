Team Group продемонстрирует возможности памяти типа DDR5 в конце сентября
Производители модулей памяти с энтузиазмом готовятся к выходу первой настольной платформы, обеспечивающей поддержку DDR5 – этой осенью на рынке должны появиться процессоры Intel Alder Lake-S в исполнении LGA 1700, совместимые материнские платы и собственно модули памяти типа DDR5. Компания Team Group уже анонсировала мероприятие, намеченное на 23 сентября, в ходе которого обещает рассказать о памяти типа DDR5.
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В ходе трансляции представители марки обещают рассказать об особенностях разгона DDR5. Насколько это повествование будет близко к практическим экспериментам, пока судить сложно, но одновременно Team Group собирается разыграть среди подписчиков ценные призы. Главным можно считать игровой компьютер стоимостью $3500, а также особое издание игровой консоли Nintendo Switch. Твердотельные накопители, набор памяти, пара игровых мониторов, мыши и клавиатура дополняют внушительный список призов.
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