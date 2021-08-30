Формально, средства автоматизации внедряются ради снижения нагрузки на людей, но на определённых этапах внедрения новых технологий наблюдается прямо противоположная тенденция. В случае с печально известными роботизированными «маршрутками» Toyota e-Palette, одна из которых в Олимпийской деревне Токио сбила на перекрёстке атлета с проблемами зрения, именно усиление контроля со стороны человека стало временным решением проблем с безопасностью этих транспортных средств, как отмечает Reuters.

реклама

анонсы и реклама RTX 3060 Ti - цена упада на порядок MSI 3080 LHR за копейки в Регарде RTX 3070 в Ситилинке намного дешевле чем везде -12000р на RTX 3080 Gigabyte Слив 9700K за копейки со скидкой 19% Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде 3080 Ti 20Gb в XPERT.RU недорого 3070 и 3070 Ti почти даром в XPERT.RU 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза

Источник изображения: Reuters

реклама

Итоги расследования инцидента позволили установить, что система автоматического торможения до наезда на пешехода была задействована, оператор тоже успел среагировать и нажать на тормоз, но к моменту столкновения с человеком транспортное средство не смогло полностью остановиться.

Японский дзюдоист, который получил в этой аварии небольшие порезы и синяки, вынужден был пропустить соревнования, а Toyota приостановила эксплуатацию автоматических маршруток в Олимпийской деревне. На этой неделе она заявила о решении возобновить поездки, перечислив принятые меры безопасности. Во-первых, на борту каждого транспортного средства будут находиться не один, а сразу два оператора. Во-вторых, они получат возможность снижать скорость транспортного средства. Наконец, эти маршрутки будут издавать более громкие звуки, чтобы предупреждать пешеходов о своём приближении.