Следить за безопасностью автоматических маршруток Toyota будут сразу два оператора
Формально, средства автоматизации внедряются ради снижения нагрузки на людей, но на определённых этапах внедрения новых технологий наблюдается прямо противоположная тенденция. В случае с печально известными роботизированными «маршрутками» Toyota e-Palette, одна из которых в Олимпийской деревне Токио сбила на перекрёстке атлета с проблемами зрения, именно усиление контроля со стороны человека стало временным решением проблем с безопасностью этих транспортных средств, как отмечает Reuters.
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Итоги расследования инцидента позволили установить, что система автоматического торможения до наезда на пешехода была задействована, оператор тоже успел среагировать и нажать на тормоз, но к моменту столкновения с человеком транспортное средство не смогло полностью остановиться.
Японский дзюдоист, который получил в этой аварии небольшие порезы и синяки, вынужден был пропустить соревнования, а Toyota приостановила эксплуатацию автоматических маршруток в Олимпийской деревне. На этой неделе она заявила о решении возобновить поездки, перечислив принятые меры безопасности. Во-первых, на борту каждого транспортного средства будут находиться не один, а сразу два оператора. Во-вторых, они получат возможность снижать скорость транспортного средства. Наконец, эти маршрутки будут издавать более громкие звуки, чтобы предупреждать пешеходов о своём приближении.
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