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Администрация Байдена и не думала ослаблять санкции против Huawei

При новом президенте США никаких изменений не произошло.
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На прошлой неделе появилась информация о том, что Huawei Technologies удалось согласовать с американскими поставщиками контракты на получение электронных компонентов для автомобильных бортовых систем на общую сумму в несколько сотен миллионов долларов. Как известно, китайский гигант с 2019 года находится под экспортными санкциями США, и подобные новости могли бы расцениваться как знак ослабления санкций. Агентство Reuters дало понять, что это не так.

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Источник изображения: The Guardian

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Представители Министерства торговли США заявили, что администрация президента Байдена не пересматривала санкционные ограничения против Huawei, введённые при его предшественнике. С момента введения санкций в 2019 году и до окончания президентского срока Трампа американские ведомства одобрили поставку Huawei товаров различного назначения на сумму $87 млрд, но при этом под запрет попал объём продукции, оцениваемый в $119 млрд. Другими словами, Huawei и прежде удавалось получать какие-то компоненты американского происхождения, но ещё больше товаров попадало под запрет.

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vurdalakec
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t-dirt
09:47
это ты об амд. лиза засучив рукава хавает мёд в обе щёки, а вот её дядя всё таки хотяб для успокоения души пытается и для обычных людей что то делать. вот в чём разница.
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Dmitry Mitry
09:47
Чудовищно долгая загрузка с HDD. На ноутбучном однопластиночном HDD Win 10 реально может грузится 15 минут, и все это время ничего нельзя делать, потому что 100% загрузка HDD. На семерке ничего подобн...
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shanghai100500
09:46
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t-dirt
09:45
уффф, я опять повторю тебе, тугодуму малолетнему: "презираемый краснозадыми "куртка" хотя бы пытается боротся с майнингом, выпуском специальных видеокарт для майнинга, и видеокарт с ограниченным хешр...
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shanghai100500
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shanghai100500
09:44
это не адекватная цена за такую жалкую производительность. цена этой затычки 150 баксов в базарный день.
Майнеры скупили почти все GeForce RTX 3070 Ti в РФ, а Radeon RX 6600 XT стала лучшим выбором геймера
t-dirt
09:43
ну ладно, тогда не твоя.
Майнеры скупили почти все GeForce RTX 3070 Ti в РФ, а Radeon RX 6600 XT стала лучшим выбором геймера
t-dirt
09:43
а причём здесь именно 6600, когда речь обо всех радиках? ильдарчик, у всех татар казанских что я знаю, довольно критическое мышление, не позорь свой народ такой писаниной.
Майнеры скупили почти все GeForce RTX 3070 Ti в РФ, а Radeon RX 6600 XT стала лучшим выбором геймера
Зеновий Радеонович
09:42
в каком разрешении и какие игры? А хз. Мне так удобнее. Держи, не_даун: https://technical.city/ru/video/GeForce-GTX-1080-Ti-protiv-GeForce-RTX-3060
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