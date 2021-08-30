На прошлой неделе появилась информация о том, что Huawei Technologies удалось согласовать с американскими поставщиками контракты на получение электронных компонентов для автомобильных бортовых систем на общую сумму в несколько сотен миллионов долларов. Как известно, китайский гигант с 2019 года находится под экспортными санкциями США, и подобные новости могли бы расцениваться как знак ослабления санкций. Агентство Reuters дало понять, что это не так.

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Источник изображения: The Guardian

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Представители Министерства торговли США заявили, что администрация президента Байдена не пересматривала санкционные ограничения против Huawei, введённые при его предшественнике. С момента введения санкций в 2019 году и до окончания президентского срока Трампа американские ведомства одобрили поставку Huawei товаров различного назначения на сумму $87 млрд, но при этом под запрет попал объём продукции, оцениваемый в $119 млрд. Другими словами, Huawei и прежде удавалось получать какие-то компоненты американского происхождения, но ещё больше товаров попадало под запрет.