Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

AMD Ryzen 3 5300G на частоте 5525 МГц занял второе место в GPUPI for CPU 1B

Среди процессоров с четырьмя ядрами.
+
RX 6600 MSI Gaming дешевле чем ты думаешь
MSI Gaming RTX 3060 Ti за копейки в Регарде

Немецкий энтузиаст 1whiteshark1 использовал процессор AMD Ryzen 3 5300G семейства Cezanne для эксперимента в GPUPI for CPU 1B, позволившего автору занять второе место в данной дисциплине с результатом 2 минуты 3,111 секунды. Первое место в этом рейтинге соответствует времени менее двух минут, так что до заветного рубежа немецкому оверклокеру не хватило трёх с небольшим секунд. Точнее говоря, они оказались лишними в данном случае.

реклама

анонсы и реклама
RTX 3060 Gigabyte Aorus - топ цена, лучше нет
Слив 9700K за копейки со скидкой 19%
RX 6600 MSI Gaming дешевле чем ты думаешь
RX 6600 Gigabyte Gaming - цены пошли вниз
8 видов 3070 и 3070 Ti в Ситилинке - смотри цены
Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде
3070 и 3070 Ti почти даром в XPERT.RU
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
3080 Ti 20Gb в XPERT.RU недорого

Источник изображения: HWBot, 1whiteshark1

реклама

Процессор Ryzen 3 5300G был разогнан до 5525 МГц при помощи жидкого азота, активность сохранили четыре ядра и восемь потоков. В основе системы лежала материнская плата Gigabyte X570 Aorus Master на базе чипсета AMD X570. В модельном зачёте полученный результат тоже соответствует второму месту.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 5.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

amd экстремальный разгон cezanne ryzen 3 5300g
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

AMD Ryzen 3 5300G на частоте 5525 МГц занял второе место в GPUPI for CPU 1B
+
Тест AIDA64 разогрел неизвестный процессор Intel Alder Lake-S до 93 градусов Цельсия
22
Intel добавила поддержку Alder Lake-S в фирменной утилите для разгона XTU
+
Ряды противников сделки между NVIDIA и Arm пополнил Илон Маск
3
Следующее поколение графических процессоров NVIDIA будет выпускаться по 5-нм технологии
30
HP Inc завершила квартал с объёмом заказов ещё на три месяца вперёд
+

Интересные материалы

Проект компактного Ultra-overclocking SFFPC с процессором AMD Ryzen 5 4650G и Radeon Vega 7: подобно герою PX-0
26 августа 2021 34
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3070 Ti GamingPro
23 августа 2021 21
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 580
18 августа 2021 24
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 6600 XT на примере модели Sapphire Pulse
25 августа 2021 40
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Gladiator Duo
17 августа 2021 21

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Оцениваем Battlefield V. Снова Вторая мировая
44
Чиплетное будущее - с 2022 года большинство процессоров и видеокарт перейдут на чиплеты
37
О серьёзной проблеме игры Crossout, которая возможно была создана преднамеренно
45
Обзор видеокарты MSI Radeon RX 6600 XT Gaming X
18
Собираем быстрый и недорогой компьютер для учебы и игр в 2021 году
2
Исследование влияния ревизии микрокода CPU в Corona Benchmark
2

Сейчас обсуждают

Red Cat
09:18
Нет
Норман Ридус намекнул на продолжение Death Stranding
Xrona666
09:18
Можно и при 300 ватт температуру в минус уронить. Смекашь?
Тест AIDA64 разогрел неизвестный процессор Intel Alder Lake-S до 93 градусов Цельсия
LoL
09:18
На 56 секунд, чтобы бенчи проходить для галочки)) ПЛ4 вообще на 10мс может вжарить за 400. И это сток. И не надо фантазий про свои pl2=pl1+25%))
Тест AIDA64 разогрел неизвестный процессор Intel Alder Lake-S до 93 градусов Цельсия
Max Gudov
09:15
Ну, кому как, мне 4К не уперлось, мне важнее плавность, поэтому сижу с моником 1080 с 280 герцами, а тут уже проц значительно влияет.
Тест AIDA64 разогрел неизвестный процессор Intel Alder Lake-S до 93 градусов Цельсия
LoL
09:15
Могут, но не в стоке. Смех, когда у 65 ваттного процессора жор за 200 по умолчанию, с пиками ПЛ4 за 400))
Тест AIDA64 разогрел неизвестный процессор Intel Alder Lake-S до 93 градусов Цельсия
MriS
09:14
В играх от вк же зависит и разрешения, в 4к может хватить 30 ватт)
Тест AIDA64 разогрел неизвестный процессор Intel Alder Lake-S до 93 градусов Цельсия
Руслан Черванёв
09:13
А ты уверен что ты учил "правильную" историю в школе? Изучив Мировую историю в российских школах, не означает что ты теперь все знаешь. Почитай, допустим, исторические учебники американских или тех же...
Оцениваем Battlefield V. Снова Вторая мировая
LoL
09:13
Что что, а мощность у интела уже года 3 далеко за 200 ватт. Пора бы и привыкнуть.
Тест AIDA64 разогрел неизвестный процессор Intel Alder Lake-S до 93 градусов Цельсия
Max Gudov
09:13
140-160 я указал при разгоне через Dynamic mode или Turbo с адаптивным вольтажом, чтоб в играх была максимальная производительность, а в тяжелых задачах было снижение частот. Для стоковых частот можно...
Тест AIDA64 разогрел неизвестный процессор Intel Alder Lake-S до 93 градусов Цельсия
LoL
09:11
Нанометры не нанометры, градусы не градусы, ядра не ядра... Самое неоднозначное изделие Интел со времён п4.
Тест AIDA64 разогрел неизвестный процессор Intel Alder Lake-S до 93 градусов Цельсия
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем