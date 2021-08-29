Немецкий энтузиаст 1whiteshark1 использовал процессор AMD Ryzen 3 5300G семейства Cezanne для эксперимента в GPUPI for CPU 1B, позволившего автору занять второе место в данной дисциплине с результатом 2 минуты 3,111 секунды. Первое место в этом рейтинге соответствует времени менее двух минут, так что до заветного рубежа немецкому оверклокеру не хватило трёх с небольшим секунд. Точнее говоря, они оказались лишними в данном случае.

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Источник изображения: HWBot, 1whiteshark1

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Процессор Ryzen 3 5300G был разогнан до 5525 МГц при помощи жидкого азота, активность сохранили четыре ядра и восемь потоков. В основе системы лежала материнская плата Gigabyte X570 Aorus Master на базе чипсета AMD X570. В модельном зачёте полученный результат тоже соответствует второму месту.