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Intel добавила поддержку Alder Lake-S в фирменной утилите для разгона XTU

Подготовка к анонсу идёт и на фронте разгона.
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Компания Intel на странице с фирменной утилитой XTU для разгона центральных процессоров выложила ссылку на новую версию этого программного обеспечения (7.5.0.29), которое обеспечивает поддержку процессоров Alder Lake-S и модулей памяти типа DDR5.

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Источник изображения: Intel

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Это значит, что энтузиасты к моменту выхода процессоров Alder Lake-S на рынок, который запланирован на осень этого года, будут располагать как минимум одним программным средством для разгона новой платформы.

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