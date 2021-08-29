Компания Intel на странице с фирменной утилитой XTU для разгона центральных процессоров выложила ссылку на новую версию этого программного обеспечения (7.5.0.29), которое обеспечивает поддержку процессоров Alder Lake-S и модулей памяти типа DDR5.

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Источник изображения: Intel

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Это значит, что энтузиасты к моменту выхода процессоров Alder Lake-S на рынок, который запланирован на осень этого года, будут располагать как минимум одним программным средством для разгона новой платформы.