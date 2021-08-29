Ряды противников сделки между NVIDIA и Arm пополнил Илон Маск
Обычно о высказываниях главы Tesla Илона Маска (Elon Musk) на ту или иную тему мы узнаём напрямую из Twitter, но издание The Telegraph первым сообщило о том, что он высказался против сделки NVIDIA по покупке Arm. По мнению миллиардера, объединение компаний ухудшит конкурентную обстановку на рынке.
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Интерес Tesla в данном случае сложно отрицать, ведь компания использует архитектуру Arm для разработки своих нейронных процессоров семейства FSD. С другой стороны, компания некоторое время активно использовала компоненты NVIDIA в бортовых компьютерах своих электромобилей, и до сих пор строит серверную экосистему с их использованием. Маск также поддерживает приятельские отношения с основателем NVIDIA, что позволило последнему получить кроссовер Model X без очереди в момент вывода электромобиля на рынок.
Другими словами, Tesla просто присоединяется к ряду лицензиатов Arm, которые озабочены вероятным ухудшением условий доступа к её разработкам после перехода британской компании под контроль NVIDIA.
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