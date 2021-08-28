Наезд на пешехода вынудил Toyota прекратить эксплуатацию автоматических такси в Токио
Выступающая в роли одного из спонсоров Олимпиады 2020 в Токио, которая была перенесена на текущий год из-за пандемии, компания Toyota предложила гостям Олимпийской деревни услуги по передвижению на роботизированных такси, и первый инцидент с их участием пришёлся уже на период проведения Паралимпиады.
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На этой неделе при выполнении поворота на Т-образном перекрёстке шаттл Toyota e-Palette совершил наезд на атлета с нарушением зрения, который переходил дорогу. Столкновение произошло на скорости не более двух километров в час, пострадавший смог самостоятельно вернуться к месту проживания после того, как был направлен в медицинский центр для оказания помощи. Инцидент, впрочем, помешал ему принять участие в соревнованиях, которые были намечены на субботу.
Глава Toyota Акио Тоёда (Akio Toyoda) попытался встретиться с пострадавшим атлетом, но ему было отказано в этой возможности организаторами. Хотя указанные «маршрутки» Toyota обладают четвёртым, предпоследним уровнем автономности, в рассматриваемой ситуации управление взял на себя оператор, готовясь провести машину через перекрёсток. Возможно, человеческий фактор в очередной раз сыграл неприятную роль в статистике происшествий с участием автоматически управляемых автомобилей. Теперь участникам Паралимпиады предстоит передвигаться по Олимпийской деревне, не используя автоматические транспортные средства Toyota, поскольку компания приняла решение приостановить их эксплуатацию до выяснения всех подробностей происшествия. Состязания завершатся 5 сентября, вряд ли следствие сделает какие-то выводы до конца спортивных мероприятий.
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