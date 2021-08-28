Сумма сделки WDC и Kioxia слишком велика для покупателя и мала для продавца
Ссылающийся на комментарии аналитиков ресурс Reuters ставит под сомнение вероятность обсуждаемой в прессе сделки между Western Digital Corporation и Kioxia, которая предусматривает обмен акциями компаний в эквивалентном $20 млрд количестве.
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Существует сразу два препятствия для реализации сделки по такой схеме. Во-первых, сама Western Digital обладает сопоставимой капитализацией, и для финансирования сделки ей придётся выпускать много дополнительных акций. Во-вторых, на фоне сделки между SK hynix и Intel по покупке «твердотельного бизнеса» последней за $9 млрд предложение WDC кажется не очень выгодным для Kioxia. Учитывая пропорцию в показателях выручки, японская компания могла бы рассчитывать на $25-28 млрд против предлагаемых $20 млрд.
И вообще, акционеры Kioxia больше заинтересованы в получении денежных средств, а не акций WDC, поэтому структуру сделки следовало бы пересмотреть, исключив обмен одними лишь акциями. Чтобы продавец согласился на изначальный вариант, ему придётся поверить в потенциал роста курсовой стоимости акций объединённой компании в будущем.
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