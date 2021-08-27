В этом году количество отгруженных процессоров для ПК вырастет на 6%
Аналитики IC Insights продолжают рассчитывать, что по итогам текущего года выручка от реализации микропроцессоров всех типов впервые в истории наблюдений превысит планку в $100 млрд, достигнув отметки $103,7 млрд. В количественном выражении поставки увеличатся на 11% до 2,5 млрд штук, а средняя цена реализации вырастет на 4%.
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В сегменте ПК и серверов выручка от реализации процессоров в прошлом году впервые за десять лет выросла сразу на 14%, но в текущем году прирост будет более скромным, на 4% до $48,4 млрд. В количественном выражении поставки процессоров для ПК и серверов увеличатся на 6%, хотя в прошлом году прирост составил 12%. По сути, натуральные показатели растут быстрее, чем стоимостные – это значит, что рост цен не опережает объёмы производства процессоров.
В сегменте смартфонов выручка от реализации процессоров вырастет в этом году на 34% до $35,7 млрд. В натуральном выражении поставки вырастут на 11%, а средняя цена – на 20%. Производители могут оправдать это тем, что модели смартфонов с поддержкой 5G требуют более дорогих компонентов, сохраняется запрос на улучшение характеристик камер и совершенствование функций систем искусственного интеллекта.
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