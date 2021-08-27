Агентство Jon Peddie Research поделилось с общественностью той частью своего отчёта, которая не требует внесения $2750 на счёт авторов исследования. В сегменте дискретной графики, как отмечают эксперты, NVIDIA по итогам второго квартала увеличила свою долю настольного рынка с 81 до 83% в последовательном сравнении, хотя год назад конкурирующая AMD контролировала 20% сегмента.

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Источник изображения: Jon Peddie Research

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К первому кварталу этого года позиции AMD ослабли до 19%, а ко второму – и вовсе до 17%. Впрочем, если рассматривать рынок компьютерных графических решений в целом, то в статистику попадает и продукция Intel в виде процессоров со встроенной графикой. Она последовательно укрепила позиции с 68,18 до 68,29%, позиции AMD ослабли с 16,65 до 16,48%, а NVIDIA и вовсе довольствовалась 15,23% рынка, хотя и укрепила свои позиции на 0,06 процентных пункта.

Графические решения для использования в ПК по сравнению с прошлым годом увеличили объёмы поставок на 37%, достигнув 123 млн штук. В последовательном сравнении прирост составил 3,4%. К 2025 году, по мнению специалистов Jon Peddie Research, по всему миру будет эксплуатироваться около 3,3 млрд графических решений, включая гибридные центральные процессоры и дискретные видеокарты. В минувшем квартале все участники рынка увеличили объёмы поставок: NVIDIA на 3,8%, AMD на 2,3%, а Intel на 3,6%. Примечательно, что последовательно объёмы поставок видеокарт сократились на 2,9%. По всей видимости, сказалось снижение интереса майнеров к этим орудиям труда.