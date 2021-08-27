Marvell Technology: клиенты начали привыкать к росту цен на компоненты
Руководство Marvell Technology на квартальной отчётной конференции заявило, что никаких уведомлений от TSMC о повышении цен на свои услуги не получало, но не считает данную тенденцию новой – в отрасли цены растут с конца прошлого года, и потребители успели к этому привыкнуть.
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По словам генерального директора Мэтта Мёрфи (Matt Murphy), компании Marvell Technology до сих пор удавалось переносить рост цен на услуги подрядчиков на стоимость конечной продукции, а потому прибыльность бизнеса не пострадала. Клиенты в целом могут принять повышения цен, но их гораздо сильнее раздражают перебои в поставках, как отметил руководитель этого разработчика чипов для телекоммуникационных решений.
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