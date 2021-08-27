Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Bitmain заявила, что TSMC подняла расценки на 20% для всех

Сразу и по всему ассортименту литографических норм.
+
RX 6600 MSI Gaming дешевле чем ты думаешь
MSI Gaming RTX 3060 Ti за копейки в Регарде

Если тайваньское издание DigiTimes на этой неделе говорило о выборочном и поэтапном повышении цен на услуги TSMC на величину от 10 до 20%, то известный разработчик майнинговых чипов Bitmain со страниц китайских социальных сетей рассказал о повышении цен в более ультимативном варианте.

реклама

анонсы и реклама
RTX 3060 Gigabyte Aorus - топ цена, лучше нет
Слив 9700K за копейки со скидкой 19%
RX 6600 MSI Gaming дешевле чем ты думаешь
RX 6600 Gigabyte Gaming - цены пошли вниз
8 видов 3070 и 3070 Ti в Ситилинке - смотри цены
Ноутбук на IPS дешевле 10 000р в Ситилинке
В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде
3070 и 3070 Ti почти даром в XPERT.RU
12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза
3080 Ti 20Gb в XPERT.RU недорого

Источник изображения: Bitmain

реклама

По словам источника, утром 25 августа TSMC уведомила своих клиентов, что цены на её услуги повышаются на 20% по всему ассортименту техпроцессов, и вступают в силу незамедлительно. Сама Bitmain исторически была заинтересована в получении доступа к передовым техпроцессам TSMC, поскольку они позволяли удержать энергопотребление выпускаемых ASIC для майнинга в разумных пределах. Для Bitmain основной проблемой остаётся не рост цен на услуги TSMC, а ограниченность квот на выпуск её продукции, поскольку конкуренция за место на конвейере тайваньского производителя очень высока.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

финансы литографическое производство полупроводники tsmc bitmain
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Bitmain заявила, что TSMC подняла расценки на 20% для всех
+
HP Inc признаёт, что дефицит компонентов не распространяется на процессоры Intel и AMD
3
Человекоподобный робот Tesla Bot уже ищет своих будущих создателей
1
Tesla Model S Plaid при попытке обновить рекорд Нюрбургринга разбилась на вираже
25
Один из крупнейших заводов по производству конденсаторов приостановил работу из-за вспышки коронавируса
45
ENERMAX обеспечит совместимость своих систем охлаждения с LGA 1700
+

Интересные материалы

Проект компактного Ultra-overclocking SFFPC с процессором AMD Ryzen 5 4650G и Radeon Vega 7: подобно герою PX-0
26 августа 2021 29
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS Radeon RX 580
18 августа 2021 24
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3070 Ti GamingPro
23 августа 2021 21
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 6600 XT на примере модели Sapphire Pulse
25 августа 2021 36
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Gladiator Duo
17 августа 2021 21

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Начато производство жестких дисков с термомагнитной технологией записи - ее достоинства и недостатки
58
Почему разгон компьютера в 2021 году не имеет смысла
110
Проект компактного Ultra-overclocking SFFPC с процессором AMD Ryzen 5 4650G и Radeon Vega 7: подобно герою PX-0
29
Цены видеокарт на Сomputeruniverse среагировали на последний рост крипты
74
Каша из топора или системный блок для любимой тёщи
72
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon RX 6600 XT на примере модели Sapphire Pulse
36
Битва видеокарт: GeForce RTX 2060 Super VS Radeon RX 5700 в связке с процессором Core i5-10600KF
5
Действительно ли TikTok шпионит за вами
11

Сейчас обсуждают

Lamerusha Lat
08:19
Эти технологии - костыли для лучей, чтобы более-менее выправить FPS.
Буст fps и улучшение качества в играх с помощью AMD FSR теперь можно добавить на любой компьютер
Кукурузный Штеуд
08:19
Работать не пробовал?
Российские дроны-камикадзе пройдут государственные испытания в конце текущего года
Lamerusha Lat
08:16
1080 Ti до сих пор тянет на максимуме все современные хиты, очнись.
GeForce GTX 1080 Ti после майнинга или новая Radeon RX 6600 XT – оптимальный выбор от Benchmark
Михаил
08:16
Ну и интересное какие сюрпризы могут принести процесоры имеющие слабые ядра. У меня сразу вопрос не начнет ли материнская плата деградировать от резкого подъема мощности, не будут ли свистеть дроссели...
Intel Core i5-12600K превзойдет AMD Ryzen 7 5800X, но будет дешевле
terenty79
08:12
Если вы нихрена не понимаете, то это не значит, что надо сразу про пенсии орать. в рф кстате дохрена пластов населения, которые офигительную пенсию, как у генерала получает, плюсом при этом все еще т...
Российские дроны-камикадзе пройдут государственные испытания в конце текущего года
Alex Ivanov
08:11
идиот одним словом. подвал с брендом сравнил!))
Буст fps и улучшение качества в играх с помощью AMD FSR теперь можно добавить на любой компьютер
Сергей Сенко
08:11
А что мешает купить?3060ti есть в ДНС есть на АВИТО покупай..
Цены видеокарт на Сomputeruniverse среагировали на последний рост крипты
Alex Ivanov
08:10
Если на винде ниже 1909,то GDI. Ну а если нужны какие-то библиотеки, приложения с магазина, то их не проблема установить на LTSC.
Буст fps и улучшение качества в играх с помощью AMD FSR теперь можно добавить на любой компьютер
Сергей Икбаев
08:05
Причем тут скорость работы смартфона и скорость зарядки? Если скорость зарядки ограничивают,то это логично. Что бы не было взрывов АКБ, так как неизвестно что могли купить и поставить,раз не оригиналь...
Xiaomi начала замедлять смартфоны Mi 9 и Mi 10 после установки неоригинальной батареи
Lamerusha Lat
08:02
Можно домик в глухой деревне прикупить. На просторах страны таких тьма тьмущая.
Действительно ли TikTok шпионит за вами
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем