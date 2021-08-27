Если тайваньское издание DigiTimes на этой неделе говорило о выборочном и поэтапном повышении цен на услуги TSMC на величину от 10 до 20%, то известный разработчик майнинговых чипов Bitmain со страниц китайских социальных сетей рассказал о повышении цен в более ультимативном варианте.

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Источник изображения: Bitmain

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По словам источника, утром 25 августа TSMC уведомила своих клиентов, что цены на её услуги повышаются на 20% по всему ассортименту техпроцессов, и вступают в силу незамедлительно. Сама Bitmain исторически была заинтересована в получении доступа к передовым техпроцессам TSMC, поскольку они позволяли удержать энергопотребление выпускаемых ASIC для майнинга в разумных пределах. Для Bitmain основной проблемой остаётся не рост цен на услуги TSMC, а ограниченность квот на выпуск её продукции, поскольку конкуренция за место на конвейере тайваньского производителя очень высока.