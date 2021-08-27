HP Inc признаёт, что дефицит компонентов не распространяется на процессоры Intel и AMD
Уже не первый квартал подряд американским производителям ПК приходится работать в условиях дефицита компонентов, но если Dell удалось установить новый рекорд квартальной выручки, увеличив её на 15% до $26,1 млрд, то конкурирующая HP Inc. увеличила выручку всего на 7% до $15,3 млрд. Как отмечает Bloomberg, генеральный директор HP Inc. Энрике Лорес (Enrique Lores) назвал дефицит мелких электронных компонентов главным фактором, сдерживающим развитие бизнеса компании.
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По всей видимости, Dell в отношениях с поставщиками удалось добиться большего прогресса, но и она считает, что дефицит будет сохраняться ещё какое-то время. Руководство HP Inc. вообще говорит о нескольких кварталах, оценивая продолжительность дефицита. Зато глава компании отмечает отсутствие проблем с получением процессоров Intel и AMD в достаточных количествах – для предыдущих кварталов ситуация была не всегда характерна. Бороться с компаниями других секторов приходится за универсальные компоненты типа силовой электроники, контроллеров дисплеев и Wi-Fi.
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