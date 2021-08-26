Человекоподобный робот Tesla Bot уже ищет своих будущих создателей
Недавно Илон Маск (Elon Musk) заявил, что в следующем году компания Tesla продемонстрирует прототип человекоподобного робота с незатейливым именем Bot. Очевидно, поскольку сроки перед инженерами поставлены традиционно нереалистичные, компании потребуется дополнительный персонал для разработки этого робота. Как отмечает Electrek, на сайте Tesla уже появились объявления о найме нескольких специалистов в области робототехники.
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Одно из объявлений позволяет понять, что Tesla всё же рассчитывает использовать человекоподобного робота на производстве для выполнения монотонных операций. У компании богатый опыт автоматизации производства электромобилей, но промышленные роботы не должны походить на людей, им для выполнения работы это просто не требуется. Скорее всего, Tesla просто рассчитывает испытать роботов Bot на своих предприятиях, и только после этого выпустить их на открытый рынок.
Перед разработчиками исполнительных механизмов, которые Tesla тоже требуются, компания ставит довольно амбициозную задачу создания наиболее мощных приводов в отрасли. Как можно судить по данным презентации, Tesla Bot будет не так уж силён – хотя он и сможет поднимать грузы больше своего веса (57 кг), переносить более 20 кг на какое-то расстояние он не сможет, а на вытянутых руках удержит не более 4,5 кг. Зато передвигаться на нижних конечностях он сможет со скоростью 8 км/ч, вот здесь-то мощные силовые приводы и могут пригодиться.
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