Сложно сказать, насколько активность энтузиаста с псевдонимом TerraRaptor способствовала популяризации ретроклокинга в родном для него Казахстане, но он длительное время выступал за российскую команду на страницах HWBot, а теперь перебрался под советское знамя.

реклама

анонсы и реклама Самая дешевая 3060 - на сегодня это за копейки RTX 3060 Ti от 80 тр в Регарде 12 видов 3060 и 3060 Ti в Ситилинке - цены растут 8 видов 3070 и 3070 Ti в Ситилинке - смотри цены В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде RTX 3080 дешевле 150 тр в Регарде Недорогая 3080 Asus Gaming - по старой цене 20 видов RTX 3080 и 3080 Ti в Ситилинке - дефицит кончился 3070 и 3070 Ti почти даром в XPERT.RU 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза 3080 Ti 20Gb в XPERT.RU недорого

Источник изображения: HWBot, TerraRaptor

реклама

Очередной эксперимент TerraRaptor провёл с участием процессора AMD Athlon 64 3700+ семейства San Diego в исполнении Socket 939, который был установлен в материнскую плату ASUS A8N32-SLI Deluxe на базе набора логики NVIDIA nForce 4 SLI. Да, мы получили очередную возможность вспомнить, что когда-то NVIDIA разрабатывала чипсеты для систем на основе процессоров AMD и Intel!

Источник изображения: HWBot, TerraRaptor

реклама

Память типа DDR SDRAM в этой системе охлаждалась системой фазового перехода до температуры минус 30 градусов по шкале Цельсия, её частоту, по словам автора, удалось поднять до 432,2 МГц – это соответствует седьмому месту. Энтузиаст утверждает, что потенциал улучшения результата сохраняется, хотя напряжение пришлось поднять до 3,4 В.