Система фазового перехода позволила разогнать память DDR до 432 МГц
Сложно сказать, насколько активность энтузиаста с псевдонимом TerraRaptor способствовала популяризации ретроклокинга в родном для него Казахстане, но он длительное время выступал за российскую команду на страницах HWBot, а теперь перебрался под советское знамя.
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Очередной эксперимент TerraRaptor провёл с участием процессора AMD Athlon 64 3700+ семейства San Diego в исполнении Socket 939, который был установлен в материнскую плату ASUS A8N32-SLI Deluxe на базе набора логики NVIDIA nForce 4 SLI. Да, мы получили очередную возможность вспомнить, что когда-то NVIDIA разрабатывала чипсеты для систем на основе процессоров AMD и Intel!
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Память типа DDR SDRAM в этой системе охлаждалась системой фазового перехода до температуры минус 30 градусов по шкале Цельсия, её частоту, по словам автора, удалось поднять до 432,2 МГц – это соответствует седьмому месту. Энтузиаст утверждает, что потенциал улучшения результата сохраняется, хотя напряжение пришлось поднять до 3,4 В.
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