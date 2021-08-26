Некоторые азиатские источники вчера сообщили, что TSMC повысит цены на свои услуги на 10-20%, не дожидаясь следующего года. Для некоторых из клиентов изменения вступят в силу незамедлительно. Причина подобных непопулярных действий со стороны TSMC очевидна: компании нужно поддерживать норму прибыли на фоне растущих затрат. За ближайшие три года ей предстоит вложить в расширение производства и освоение новых техпроцессов $100 млрд.

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Источник изображения: DigiTimes

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Как отмечает DigiTimes, повышение цен коснётся и продвинутой литографии с нормами менее 7 нм, а потому крупнейшие клиенты TSMC тоже почувствуют его на себе. Возрастут затраты Apple и других компаний, которые благодаря своему масштабу обычно имели возможность договариваться о более выгодных условиях сотрудничества с TSMC. Рост затрат производители готовой продукции неизбежно переложат на потребителей, хотя клиенты Apple – это не та публика, которую можно сильно испугать подобной перспективой.