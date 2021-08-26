По прогнозам Allied Market Research, к 2030 году обороты криптовалютного рынка увеличатся более чем в три раза по сравнению с прошлым годом, с $1,49 до $4,94 млрд. Таким образом, среднегодовой темп прироста составит 12,8%. Развитию рынка будет способствовать повышение прозрачности расчётов в международной сфере с использованием криптовалют, как считают авторы прогноза.

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В указанный период активнее всего будет расти оборот транзакций, но на долю майнинга в прошлом году приходилось две трети оборота рынка, и этот вид активности продолжит доминировать вплоть до 2030 года. В географическом выражении максимальную активность будет демонстрировать азиатско-тихоокеанский регион. Здесь расположится большое количество конкурирующих между собой криптовалютных бирж.