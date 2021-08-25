Как отмечает Reuters, свалившиеся на Huawei несчастья в виде американских санкций помогли конкурирующей Xiaomi увеличить выручку во втором квартале на 64% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль выросла на 87,4%. Доля Xiaomi на мировом рынке смартфонов за год выросла на 83%, по данным Canalys. Компании удалось продать 52,8 млн смартфонов во втором квартале, что вывело Xiaomi на второе место после Samsung.

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Источник изображения: Reuters

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На этой неделе Xiaomi объявила о покупке за $77 млн компании Deepmotion, разрабатывающей технологии автопилота на транспорте. По всей видимости, это один из первых шагов Xiaomi по освоению рынка электромобилей. В марте руководство компании заявило, что собирается потратить на соответствующие нужды до $10 млрд. По слухам, Xiaomi вела переговоры о покупке бизнеса китайской группы Evergrande по производству электромобилей, но пока эта информация не нашла официального подтверждения.