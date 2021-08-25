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Samsung Electronics выделит $43 млрд на развитие полупроводникового бизнеса в течение трёх лет

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Издание Business Korea уточнило размер инвестиций, которые будут направлены Samsung Electronics на развитие полупроводникового бизнеса компании в течение ближайших трёх лет. Руководство корейского конгломерата действительно ожидало возвращения наследника империи Ли Джэ Ёна (Lee Jae-yong) из мест лишения свободы, чтобы утвердить инвестиционную программу.

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Источник изображения: Samsung

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Сейчас Samsung располагает более $100 млрд свободных средств, из них где-то $43 млрд будут направлены на финансирование развития полупроводникового бизнеса в течение ближайших трёх лет. Разработка новых процессоров и освоение новых литографических технологий, строительство предприятий и увеличение штата разработчиков – все эти расходы будут покрываться из указанной суммы. Samsung надеется освоить массовое производство компонентов по 3-нм технологии и построить новое предприятие в США. Последний проект сам по себе может потребовать до $17 млрд.

Не забудет корейская компания и о бизнесе по производству микросхем памяти. Для неё важно оставаться мировым лидером, а потому средства понадобятся для перевода микросхем оперативной памяти на использование так называемой EUV-литографии, а также увеличение количества слоёв памяти типа 3D NAND. Компания хочет приблизить момент начала производства 200-слойной памяти, чтобы не отстать от конкурентов.

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Теги

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