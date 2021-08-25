Контрактный бизнес Intel выиграет от торговой войны США и Китая
Аналитики CFRA постарались определить, кому пойдёт на пользу сохраняющаяся напряжённость во взаимоотношениях Китая и США. По мнению авторов аналитической записки, компания Intel со своей программой IDM 2.0 весьма своевременно решила развивать бизнес по контрактному производству полупроводниковых чипов.
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Западные страны предпочтут снизить свою зависимость от Китая и соседнего с ним Тайваня, поэтому стратегически важные заказы наверняка пожелают перенести на мощности корпорации Intel, которые будут расположены вне указанного региона. Примерно после 2023 года данное направление бизнеса Intel будет развиваться хорошими темпами.
Западным производителям микросхем памяти стремление Китая обрести технологическую независимость не сулит ничего хорошего – китайские производители неплохо развиваются, ориентируясь на снабжение внутреннего рынка достаточно продвинутой памятью. В сегменте ПК компании HP и Dell будут терять позиции на рынке Китая, уступая позиции китайской Lenovo, которая уже сейчас является мировым лидером. Компания Apple, как отмечают авторы прогноза, займёт достойную позицию на рынке дорогих смартфонов Китая, даже с учётом высокой популярности продукции локальных брендов.
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