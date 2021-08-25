Издание DigiTimes в очередной раз поднимает тему повышения цен на услуги TSMC по изготовлению полупроводниковых компонентов с использованием зрелых литографических технологий. По информации источника, с 2022 года клиенты компании будут вынуждены платить на 10-20% больше за получаемые 16-нм и более «зрелые» компоненты, а также более современные.

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Источник изображения: DigiTimes

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В принципе, руководство TSMC не особо скрывает, что активные инвестиции в расширение производства вынуждают компанию пересмотреть ценовую политику, но при этом подчёркивает, что стремится сохранить партнёрские отношения со стратегическими клиентами. Кризис в автомобильной промышленности поднял спрос на более старые техпроцессы вроде 16-нм и 28-нм, компания готова увеличивать объёмы производства компонентов с их использованием, но часть сопутствующих затрат будет вынуждена переложить на клиентов.

Одновременно будут повышены цены на услуги по изготовлению компонентов с использованием техпроцессов тоньше 16 нм. По сути, мало кто из клиентов TSMC не будет затронут этими изменениями. В ближайшие три года компания планирует потратить $100 млрд на расширение производства и освоение новых технологий, поэтому отбивать эти затраты придётся и через повышение цен.