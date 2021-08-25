Эксперты IDC на этой неделе вынуждены были заявить, что майский прогноз о возможности роста рынка ПК по итогам года на 18% в натуральном измерении оказался слишком оптимистичным. Теперь представители агентства сообщают, что рынок ПК в этом году вырастет, но всего на 14,2%, поскольку логистические проблемы и нехватка компонентов помешают ему добиться большего.

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Источник изображения: IDC

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Всего по итогам года будет отгружено 347 млн персональных компьютеров и ноутбуков. Поставки планшетов тоже увеличатся, но всего на 3,4%. Среднегодовой темп прироста на рынке ноутбуков, настольных ПК и рабочих станций в этой пятилетке не превысит 3,2%, как считают аналитики IDC, а для рынка планшетов динамика будет отрицательной – минус полтора процента в год.