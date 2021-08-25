Рынок ПК по итогам вырастет только на 14,2% из-за перебоев с поставками компонентов
Эксперты IDC на этой неделе вынуждены были заявить, что майский прогноз о возможности роста рынка ПК по итогам года на 18% в натуральном измерении оказался слишком оптимистичным. Теперь представители агентства сообщают, что рынок ПК в этом году вырастет, но всего на 14,2%, поскольку логистические проблемы и нехватка компонентов помешают ему добиться большего.
реклама
реклама
Всего по итогам года будет отгружено 347 млн персональных компьютеров и ноутбуков. Поставки планшетов тоже увеличатся, но всего на 3,4%. Среднегодовой темп прироста на рынке ноутбуков, настольных ПК и рабочих станций в этой пятилетке не превысит 3,2%, как считают аналитики IDC, а для рынка планшетов динамика будет отрицательной – минус полтора процента в год.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила