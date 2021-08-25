Министерство энергетики США традиционно курирует проекты, связанные с ядерным вооружением, поэтому старается в числе первых получать доступ к самым производительным суперкомпьютерам. Преодолеть планку быстродействия в один экзафлопс к 2021 году обещал суперкомпьютер Aurora, основанный на 10-нм процессорах Intel Sapphire Rapids и ускорителях вычислений Ponte Vecchio. Все эти компоненты к концу 2021 года выйти не успевают, поэтому заказчик вынужден обратиться за помощью к конкурентам Intel, как отмечает агентство Reuters.

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Источник изображения: Intel

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Во всяком случае, Министерство энергетики США намеревается заключить контракт на постройку суперкомпьютера Polaris, который будет основан на ускорителях вычислений NVIDIA A100 с архитектурой Ampere и процессорах AMD EPYC поколений Milan и Rome. По своему быстродействию Polaris будет уступать Aurora, но он будет введён в строй в этом году, а потому позволит начать эксперименты с профильным программным обеспечением задолго до появления Aurora. Создание последнего не отменяется, просто американское ведомство не желает терять времени даром в ожидании выхода необходимых компонентов Intel.