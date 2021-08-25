По неофициальным данным, анонс процессоров Intel Alder Lake-S намечен на ноябрь этого года, но инженерные образцы то и дело мелькают в неофициальных результатах тестирования. По этой причине, внедрение поддержки Alder Lake-S со стороны информационно-диагностической утилиты CPU-Z на данном этапе кажется своевременным.

реклама

анонсы и реклама Самая дешевая 3060 - на сегодня это за копейки RTX 3060 Ti от 80 тр в Регарде 12 видов 3060 и 3060 Ti в Ситилинке - цены растут 8 видов 3070 и 3070 Ti в Ситилинке - смотри цены В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде RTX 3080 дешевле 150 тр в Регарде Недорогая 3080 Asus Gaming - по старой цене 20 видов RTX 3080 и 3080 Ti в Ситилинке - дефицит кончился 3070 и 3070 Ti почти даром в XPERT.RU 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза 3080 Ti 20Gb в XPERT.RU недорого

Источник изображения: CPU-Z

реклама

Процессоры Intel Core i9-12900K, Core i7-12700K и Core i5-12600K прописаны в истории изменений CPU-Z открытым текстом, а вот чипсеты Intel Z6xx фигурируют обобщённо. Одновременно разработчики утилиты предусмотрели поддержку модулей памяти типа DDR5 с расширениями XMP 3.0. Добавление поддержки видеокарт AMD Radeon RX 6600 XT на этом фоне не удивляет.