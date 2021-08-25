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CPU-Z уже научилась опознавать процессоры Intel Alder Lake-S

А также сопутствующие чипсеты и модули памяти типа DDR5.
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По неофициальным данным, анонс процессоров Intel Alder Lake-S намечен на ноябрь этого года, но инженерные образцы то и дело мелькают в неофициальных результатах тестирования. По этой причине, внедрение поддержки Alder Lake-S со стороны информационно-диагностической утилиты CPU-Z на данном этапе кажется своевременным.

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Источник изображения: CPU-Z

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Процессоры Intel Core i9-12900K, Core i7-12700K и Core i5-12600K прописаны в истории изменений CPU-Z открытым текстом, а вот чипсеты Intel Z6xx фигурируют обобщённо. Одновременно разработчики утилиты предусмотрели поддержку модулей памяти типа DDR5 с расширениями XMP 3.0. Добавление поддержки видеокарт AMD Radeon RX 6600 XT на этом фоне не удивляет.

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