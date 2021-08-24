Американские власти не оставляют попыток воздействовать на тайваньских производителей по дипломатическим каналам, пытаясь снизить влияние дефицита полупроводниковых компонентов на автомобильную промышленность. Как отмечает Reuters, вновь назначенный дипломатический представитель США на Тайване Сандра Аудкёрк (Sandra Oudkirk) затронула тему дефицита компонентов на встрече с министром экономики острова Ван Мэй Хуа (Wang Mei-hua).

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Источник изображения: TSMC

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Представитель профильного министерства Тайваня заверила госпожу Аудкёрк, что власти острова предпринимают всё возможное для обеспечения стабильных поставок полупроводниковых компонентов. Объёмы выпуска микроконтроллеров для применения в автомобильной промышленности, например, в первом полугодии выросли на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Тайвань делает всё возможное для скорейшего решения проблемы, но вряд ли ситуация нормализуется ранее четвёртого квартала этого года. Представители крупнейшего контрактного производителя, компании TSMC, допускают сохранение дефицита чипов до следующего года.