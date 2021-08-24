Недавняя история про компанию Intel, которая вынуждена была потратить почти $6 млн на размещение сотрудников своего вьетнамского предприятия в окрестных отелях и хостелах, были лишь частным примером реализации мер по защите от дальнейшего распространения коронавирусной инфекции в этой стране. Как отмечает DigiTimes со ссылкой на Vietnam Insider, желающие продолжать работу компании в районе Хошимина с 23 августа должны будут организовать проживание сотрудников на территории предприятий.

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Источник изображения: DigiTimes

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Тем, кто не сможет организовать ночлег и питание для своих сотрудников, будет запрещено заниматься производственной деятельностью. Схожие требования будут введены и в других городах на юге Вьетнама. Среди проживающего на предприятиях персонала ПЦР-тесты будут проводиться каждые семь дней. До шестого сентября власти Хошимина не будут рассматривать заявки от компаний, касающиеся увеличения или сокращения численности персонала, занятого на производстве в пределах этой территории.