Samsung Electronics готова за три года нанять 40 тысяч новых сотрудников
Выход вице-президента Samsung Electronics на свободу в этом месяце корейский конгломерат, как сообщает Bloomberg, решил отпраздновать внесением корректив в свои инвестиционные планы. Если ещё недавно компания рассчитывала в ближайшие три года нанять 30 тысяч новых сотрудников, то теперь лимит увеличен до 40 тысяч человек.
реклама
реклама
На нужды расширения и развития бизнеса будет выделено $205 млрд, основная часть этих средств достанется как раз Samsung Electronics и подразделению корейского гиганта, занимающегося биотехнологиями. Помимо найма персонала, средства могут быть направлены на финансирование профильных исследований и разработок, а также поглощения нужных активов. На прогресс в области литографии планируется до 2030 года потратить $151 млрд.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила