Выход вице-президента Samsung Electronics на свободу в этом месяце корейский конгломерат, как сообщает Bloomberg, решил отпраздновать внесением корректив в свои инвестиционные планы. Если ещё недавно компания рассчитывала в ближайшие три года нанять 30 тысяч новых сотрудников, то теперь лимит увеличен до 40 тысяч человек.

реклама

анонсы и реклама RTX 3060 Ti от 80 тр в Регарде Самая дешевая 3060 - на сегодня это за копейки 12 видов 3060 и 3060 Ti в Ситилинке - цены растут 8 видов 3070 и 3070 Ti в Ситилинке - смотри цены В полтора раза подешевел 4Tb Barracuda в Регарде RTX 3080 дешевле 150 тр в Регарде Недорогая 3080 Asus Gaming - по старой цене 20 видов RTX 3080 и 3080 Ti в Ситилинке - дефицит кончился 3070 и 3070 Ti почти даром в XPERT.RU 12Tb Toshiba: Регард скинул цену в полтора раза 3080 Ti 20Gb в XPERT.RU недорого

Источник изображения: Bloomberg

реклама

На нужды расширения и развития бизнеса будет выделено $205 млрд, основная часть этих средств достанется как раз Samsung Electronics и подразделению корейского гиганта, занимающегося биотехнологиями. Помимо найма персонала, средства могут быть направлены на финансирование профильных исследований и разработок, а также поглощения нужных активов. На прогресс в области литографии планируется до 2030 года потратить $151 млрд.